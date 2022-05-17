الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام اعتقلوا خلال مداهمات أمس 18 مشتبها بهم في أنحاء الضفة الغربية

نفذ مقاتلون في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود الليلة الماضية (الأحد) مداهمات في عدد من المراكز في جميع أنحاء الضفة الغربية لاعتقال مطلوبين يشتبه بضلوعهم في نشاط إرهابي، بما في ذلك قراوة بني حسن وحبلة وحلحول والظاهرية ومخيمات اللاجئين عايدة والدهيشة إضافة إلى مدينة نابلس، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أنه "في الوقت نفسه، نشطت القوات في مدينة قلقيلية والجوار، واعتقلت خمسة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أنشطة إرهابية، فيما اعتقلت في إطار نشاطها في منطقة اللواء مشتبهاً آخر. وتم ضبط سلاح ام 16 في قرية راس عطية".

وتابع المتحدث "بالإضافة إلى الأنشطة في لواء يهودا والسامرة، عملت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية" في مخيم فرعون للاجئين في اللواء الإقليمي للأغوار والأودية على اعتقال شخصين مطلوبين للاشتباه بتورطهما في أنشطة إرهابية".

وسُمع دوي إطلاق نار أثناء العملية.

وأسفرت العمليات الليلة الماضية، بالمجمل عن اعتقال 18 مطلوبا يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، تم نقلهم للاستجواب ومصادرة الأسلحة التي وجدت بحوزتهم، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا، بحسب بيان الجيش.