دبلوماسية إسرائيلية في المغرب: نسعى لاستقطاب المهندسين المبرمجين المغاربة لـ "سد الخصاص"

قالت الدبلوماسية الاسرائيلية في المغرب عينات ليفي،إن بلادها في "حاجة متزايدة لوظائف المهندسين المبرمجين المغاربة، إلى حوالي 15000 مبرمج نابع من وجود إمكانات هائلة في ربط المهندسين من المغرب"

وبحسب ما أورده موقع"المغرب 24" الإخباري المغربي، نقلا عن الدبلوماسية الاسرائيلية عينات ليفي، التي زارت مؤخرا مدرسة للمهندسين في الدار البيضاء، واستعرضت أمام طلبتها العلاقات المغربية الاسرائيلية وتطورها، معتبرة أن “اختيار البدء من مؤسسة أكاديمية للهندسة هو خيار استراتيجي بالتوجه الاسرائيلي نحو المهندسين المغاربة"