الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله لدى اجتيازها الحدود

"انتبه جنود الجيش الإسرائيلي لمحاولة إرسال طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله عبرت من لبنان وتم إسقاطها"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن تمكنت الليلة الماضية (الإثنين) من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد رصدها بمجرد اجتيازها الحدود داخل إسرائيل "وتم إسقاطها".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "القوات رصدت وأسقطت مسيرة لحزب الله الإرهابيي تسللت من داخل لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أن "المسيرة كانت تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث، وسيواصل الجيش العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

وأضاف البيان: "سيواصل الجيش الإسرائيلي عمله لمنع أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية".