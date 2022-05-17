سلاح الجو الإسرائيلي يتدرب على هجوم واسع في ايران

يأتي هذا التدريب في اطار المناورات العسكرية الضخمة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي هذا الشهر

في إطار التدريب الكبير الذي يجريه الجيش الإسرائيلي هذه الفترة والذي يطلق عليه اسم "مركبات النار" والذي يحاكي حربا شاملة في كل الجبهات، سيتدرب الجيش على تنفيذ هجوم واسع من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في إيران، حيث سمح بالنشر اليوم أن سربا يطلق عليه "سرب ايران" يستعد خلال الأسبوع الرابع للتدريب ابتداء من 29 من ايار/مايو على هجوم في ايران. وذكرت القناة الاسرائيلية "13" أن لدى الجيش الاسرائيلي يوجد عدد من البرامج للهجوم في ايران، بينما يعمل على تقليص قدراتها في المنطقة.

وحول المفاوضات بين ايران والولايات المتحدة يقدر الجيش الإسرائيلي أن المفاوضات عالقة في طريق مسدود، في حين أن مشروع النووي الايراني متواصل، والايرانيين قادرين للوصول في غضون أسابيع الى كمية يورانيوم كافية. في الجيش الإسرائيلي يتوقعون فرض مزيد من العقوبات والمزيد من الأنشطة الهجومية الأمريكية، واثارة خيار عسكري أمريكي، بينما تستعد إسرائيل من جانبها لهجوم عسكري في ايران بكل جدية.

الجيش الإسرائيلي بدأ تجهيزاته للتدريب الضخم قبل عام ونصف، حيث كان من المفترض ان ينطلق التدريب العسكري "مركبات النار" في ايار/مايو 2021، لكن اندلعت عملية "حارس الأسوار" وتم تأجييله. التدريب يتواصل على مدار شهر ويحاكي معركة في كل الميادين والحبهات