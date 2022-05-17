مسؤول إيراني يعلن عن لقاء مرتقب بين الرياض وطهران في العراق وإمكانية إعادة فتح سفارات البلدين

قال البرلماني الإيراني، إن"الطرفين سيناقشان قضايا تخص العلاقات الثنائية مثل إعادة افتتاح السفارات"

أكد عضو في البرلماني الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيعقدان اجتماع في العراق بالمستقبل القريب.

وقال البرلماني الإيراني، إن"الطرفين سيناقشان قضايا تخص العلاقات الثنائية مثل إعادة افتتاح السفارات وأمورا إقليمية مثل الأزمة اليمنية"، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس" الإيرانية

وكانت السعودية قد قطعت علاقاتها مع إيران في يناير/كانون الثاني 2016، وذلك بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر، حسب موقع الحرة

وانطلق الجانبان، بعقد عدة جلسات حوار في بغداد في عام 2021 بهدف تحسين العلاقات، وذلك بتسهيل من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حيث عقد البلدان 4 جلسات ما بين شهر بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول. وأكدت طهران في نوفمبر/تشرين الثاني، أن عقد الجولة الخامسة سيكون رهن "جدية" الرياض.