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تقرير: الجيش الإسرائيلي يقدر أن خلفية موجة العمليات الأخيرة دينية وليس قومية

i24news

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قوات الأمن الإسرائيلية تتجمع في موقع عملية اطلاق النار التي اسفرت عن مقتل إسرائيليين في مدينة الخضيرة الشمالية في 27 مارس 2022
GIL COHEN-MAGEN / AFPقوات الأمن الإسرائيلية تتجمع في موقع عملية اطلاق النار التي اسفرت عن مقتل إسرائيليين في مدينة الخضيرة الشمالية في 27 مارس 2022

الجيش الاسرائيلي يقول إن حركة حماس لا تقف من موجة هذه العمليات في إسرائيل

على خلفية موجة العمليات الدامية الأخيرة في إسرائيل والتي أدت الى مقتل 19 شخصا، رصدت المنظومة الأمنية الإسرائيلية وجود انخفاض بالدافع القومي لتنفيذ هذه العمليات مقابل الإرتفاع بالدافع الديني الذي يقود سلسلة هذه العمليات العدائية الدامية في إسرائيل. وذكر موقع "واينت" الإخباري أن الخيط الذي يربط بين هذه العمليات هو الإلهام بالتشديد على الحرم القدسي أو دوافع شخصية، دون أن ينسب ذلك إلى منظمة مسلحة فلسطينية تقف من وراء أعمال القتل ومحاولات القتل. 

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ويعتقد الجهاز الأمني الاسرائيلي أيضا أن حماس لا تمول هذه الأنشطة وهي غير نشطة بشكل عملي في هذه الموجة. على الرغم من وجود محاولات للانضمام الى الساحة الدامية، لكن يبدو أن حماس اختارت البقاء بعيدا. وحلل قسم "التحليل" في الجيش الإسرائيلي الوضع واكتشفوا أن حماس لم يكن لديها اي اتصال وتأثير تقريبا على سلسلة العمليات الشديدة والصعبة خلال شهر رمضان وبعده. 

وذكر التقرير في "واينت" أن الجيش الإسرائيلي عرف وأدرك أن حماس غير معنية بالتصعيد في قطاع غزة، لكنه من جهة أخرى يريد أن يشعل المنطقة. وينوي الجيش الإسرائيلي الرد بقوة كبيرة أمام حماس في حال كان هناك رابط بين الأحداث على أرض الواقع والأصوات من قطاع غزة من جانب السنوار وضيف. 

وبكل ما يخص ويرتبط خط التماس بين إسرائيل والضفة الغربية والتي من خلالها دخل عدد من المهاجمين خلال الفترة الأخيرة، الجهاز الأمني بات يدرك أن حجم القوات المتواجدة كاف إلى الآن. 

 

 

 

 

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