الجيش الأمريكي يشارك بالتدريب الاسرائيلي الذي يحاكي هجوما واسعا في ايران

الرسالة من المشاركة انه لم تقم امريكا بضربة ضد ايران لكنها يمكن ان تساعد إسرائيل

كشفت القناة الإسرائيلية "13" أن سلاح الجو الأمريكي يشارك في التدريب العسكري للجيش الإسرائيلي الذي يحاكي هجوما واسعا في ايران.

وبحسب التقرير فإنه في التدريب العسكري بعد أسبوعين تشارك مقاتلات إسرائيلية عديدة، وإن المختلف هذه المرة هو أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك مع طائرات تزويد بالوقود تقوم بتزويد المقاتلات الإسرائيلية وهي في طريقها للهجوم.

وتشكل هذه المشاركة رسالة للإيرانيين بالوقت الذي فيه المفاوضات حول الاتفاق النووي الايراني عالقة، المقولة الإسرائيلية هي أنه في حال لم يهاجم الأمريكيون، على الأقل أن يقوموا بمساعدتنا. وذكرت "13" أن جنرالا أمريكيا يحمل 4 نجمات على كتفه، وصل اليوم إلى إسرائيل وسيكون مسؤولا عن التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي.

وبدا الجيش الإسرائيلي للتجهيز للتدريب الكبير"مركبات النار" قبل عام ونصف حيث تأجل بسبب اندلاع العملية العسكرية "حارس الأسوار"، التدريب استغرق شهرا كاملا ويحاكي حربا في كل الجبهات والميادين.

السرب المعروف باسم "سرب ايران" سيقوم خلال الأسبوع الرابع من التمرين انطلاقا 29 ايار/مايو، ويوجد للجيش الإسرائيلي اليوم عدة مخططات لهجوم في إيران، من خلال نشاطه لتقليص قدراتها في المنطقة.