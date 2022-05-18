وزير فلسطيني يجتمع مع وزير الخارجية الروسي في موسكو

وزير الخارجية الروسي قدم تعازيه بوفاة الصحافية شيرين أبو عاقلة خلال اجتماعه مع حسين الشيخ

اجتمع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أمس مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، وكشف الشيخ في تغريدة أن الاجتماع جرى في موسكو، ونوقشت خلاله عدد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا الثنائية.

وشارك في الاجتماع أيضا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، وأفادت "روسيا اليوم" بأن لافروف قدم تعازيه خلال الاجتماع على وفاة الصحافية شيرين أبو عاقلة مشددا على الحاجة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في مقتلها.

وتأتي زيارة الشيخ إلى روسيا بعد أسبوعين من زيارة مسؤولي حماس في الخارج إلى روسيا، والذين اجتمعوا مع بوغدانوف وحاولوا إجراء اجتماع على مستوى سياسي أعلى أي مع لافروف نفسه. على الرغم من أن حماس تلقت دعوة عامة لإجتماع مع لافروف، لم يحدد موعدها بعد.

الاتصالات بين روسيا والفلسطينيين تأتي في إطار رغبة روسيا اكتساب بعذ التأثير في الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني في مقابل الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة.