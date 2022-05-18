وزير الأمن الإسرائيلي قبيل انطلاقه للولايات المتحدة:"سنناقش موضوع ايران وأوكرانيا"

وزير الأمن الاسرائيلي سيجتمع خلال زيارته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الدفاع لويد اوستن

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مساء الأربعاء قبل انطلاقه في زيارة الى الولايات المتحدة بأنه سيبحث خلالها "مضاعفة التعاون الأمني والاهتمام بموضوع ايران وموضوع اوكرانيا".

وسيجتمع غانتس خلال زيارته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، كما سيشارك غانتس خلال الزيارة في فعاليات بولاية ميامي ونيويورك بمشاركة عائلات ثكلى من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

وفي تصريح مسجل لغانتس قبل صعوده الى الطائرة في مطار بن غوريون فال إنه "سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين التعاون الأمني وموضوع ايران" مضيفا :"أمام ايران يجب توحيد القوى مع كافة الجهات المعتدلة في المنطقة" وإضاف انه سيناقش ايضا الوضع في أوكرانيا خلال الاجتماعات.

وعلى صعيد متصل بالتعاون الاسرائيلي الامريكي كشفت القناة الاسرائيلية "13" أمس أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في التدريب الذي سيقوم به الجيش الاسرائيلي ويحاكي هجوما واسعا ضد ايران والذي يأتي في إطار التمرين العسكري الضخم الذي انطلق قبل اسبوع واطلق عليه اسم "مركبات النار".