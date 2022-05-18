الضفة الغربية: اشتباكات بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في جنين

قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، إن "قوت الجيش نفذت صباح اليوم عمليات لمكافحة التطرف"

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن منطقة جنين بشمال الضفة الغربية شهدت استباكات بين جنود اسرائيليين ومسلحين فلسطينيين.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش نفذت صباح اليوم عمليات لمكافحة التطرف"، مشيرا إلى أن "وقعت في وادي برقين أثناء قيام دورية للجيش الاسرائيلي من وحدة غولاني وشرطة حرس الحدود ومقاتلين من وحدة دوفديفان باعتقال شخص مطلوب يشتبه في قيامه بنشاط متطرف".

وسمع دوي أعيرة نارية في المنطقة أثناء العملية وألقيت متفجرات على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

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وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته نشطت ليلة أمس الثلاثاء، في جميع أنحاء الضفة الغربية، واعتقلت مطلوبين في قرى الخضر وتل ودير استيا وزيوبا واليامون، مؤكدا أنه "ألقي القبض على 14 مطلوبا يشتبه بضلوعهم في أنشطة عدائية وتم نقل المشتبه بهم لاستجوابهم من قبل قوات الأمن".

وفي نفس السياق، أفاد بيان للجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتقال أربعة مطلوبين يشتبه في انتمائهم إلى حركة حماس في جامعة بيرزيت في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام -الشاباك.