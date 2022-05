الضفة الغربية: اشتباكات بين جنود الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في جنين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن منطقة جنين بشمال الضفة الغربية شهدت استباكات بين جنود اسرائيليين ومسلحين فلسطينيين.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش نفذت صباح اليوم عمليات لمكافحة التطرف"، مشيرا إلى أن "وقعت في وادي برقين أثناء قيام دورية للجيش الاسرائيلي من وحدة غولاني وشرطة حرس الحدود ومقاتلين من وحدة دوفديفان باعتقال شخص مطلوب يشتبه في قيامه بنشاط متطرف".

وسمع دوي أعيرة نارية في المنطقة أثناء العملية وألقيت متفجرات على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق النار، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.