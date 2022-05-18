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  • تقرير: تخوفات بالجيش الإسرائيلي من عدم تجهيز الغرب إمكانية لمهاجمة المنشآت النووية الايرانية

تقرير: تخوفات بالجيش الإسرائيلي من عدم تجهيز الغرب إمكانية لمهاجمة المنشآت النووية الايرانية

i24news

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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (إلى اليسار) يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في محطة بوشهر للطاقة النووية ، في بوشهر ، إيران ، 8 أكتوبر 2021.
IRANIAN PRESIDENCY / AFPالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (إلى اليسار) يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في محطة بوشهر للطاقة النووية ، في بوشهر ، إيران ، 8 أكتوبر 2021.

الجيش الاسرائيلي سيقوم بتدريب عسكري حول هجوم واسع ضد المنشآت العسكرية في ايران

افادت هيئة البث الرسمية "كان" أن في الجهاز الأمني الإسرائيلي هناك قلق ومخاوف من أن الولايات المتحدة لا تعمل عل تجهيز امكانية عسكرية ضد ايران كما تفعل إسرائيل، وإنها لا تشارك بتمرير الرسائل والتجهيزات لمهاجمة المنشآت النووية في ايران. وتعتبر المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن هذه السلوك الأمريكي هو السبب لمواصلة ايران تقدمها نحو قنبلة نووية. 

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وكان الجيش الاسرائيلي اعلن الاربعاء عن مضاعفة تجهيزاته لهجوم في ايران، وسيقوم بعد اسبوعين بإطلاق تدريب عسكري حول هجوم واسع ضد المنشآت النووية في ايران، وسيستغرق التدريب خمسة أيام وسيتختتم التدريب الضخم الذي ـأطلقه الجيش الإسرائيلي هذا الشهر ويحاكي حربا شاملة في كل الجبهات. 

مضاعفة التجهيزات تأتي على خلفية الطريق المسدود الذي وصلت اليه المباحثات النووية بين طهران والدول العظمى، ويوجد للجيش الإسرائيلي عدد من الخطط لهجوم في ايران لكن التجهيزات لها لم تستكمل بعد. وذكرت "كان" إنه بحسب تقديرات مسؤولين كبار، يحتاج الجيش الإسرائيلي عاما على الأقل لاستكمال التجهيزات للخطة الأساسية، ووقت اطول للاستعداد للخطة الأفضل. 

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