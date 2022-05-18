عواصف ترابية تضرب أجزاء بالشرق الأوسط وتسبب في إغلاق المدارس والمطارات والإدارات

توقعت هيئة الانواء الجوية حدوث عواصف ترابية بدءاً من الأسبوع المقبل.

أكدت السلطات العراقية، أن العديد من المحافظات في البلاد قررت تعطيل الدوام الرسمي والمدارس، كمحافظات بغداد والبصرة والنجف وذي قار وكركوك وواسط وبابل والمثنى وكربلاء وصلاح الدين والأنبار وديالى إثر العاصفة التي ضربت العراق على مدى يومي الاثنين وأمس الثلاثاء.

ومن جهتها، كشفت وزارة الصحة العراقية في آخر تحديثاتها عن أن أكثر من 4 آلاف شخص تعرضوا للاختناق و مشاكل في الجهاز التنفسي من جراء العاصفة المتواصلة، فيما توقفت أكثر من مرة منذ بدء هذه العواصف الرملية، حركة الملاحة الجوية والبحرية في العديد من مطارات البلاد وموانئها بفعل سوء الأحوال الجوية وتدني مستويات الرؤية، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

أما في الكويت، عطّلت السلطات الدراسة أمس الثلاثاء 'حرصا على مصلحة الطلاب'، وأوقفت السلطات الكويتية يوم الاثنين حركة الطيران لنحو ساعة ونصف الساعة، قبل أن تسمح للطائرات بمواصلة الإقلاع والهبوط وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية الإثنين الماضي ايقاف حركة الملاحة البحرية موقتا في موانئها الثلاثة نتيجة لسوء الاحوال الجوية، حسب ما أفادت به أفادت وكالة مهر للأنباء،

وفي نفس السياق، غطت سحب الغبار الأصفر العاصمة الرياض ومناطق شرق وغرب البلاد.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المركز توقّعه "نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض"، مضيفة "في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران".

وفي إيران، أغلقت الإدارات الحكومية والمدارس والجامعات أمس الثلاثاء في العديد من المحافظات بسبب "الطقس غير الصحي" والعواصف الرملية، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

كما تم تعليق بعض الرحلات الجوية في مطارات جنوب وجنوب غرب البلاد، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن جانب آخر، أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية بدءاً من الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الغبار وانعدام الرؤية خيم على العراق والكويت والسعودية وإيران، في ظاهرة مترابطة يعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.

كما تسببت الأتربة المصاحبة للعواصف الترابية مشكلات صحية جمة لمرضى الربو والحساسية والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض القلب، وكذلك كبار السن والأطفال والحوامل.