صحيفة فلسطينية: العمادي يصل الى غزة اليوم لمناقشة إعادة ترتيب مبلغ المنحة القطرية

مصادر فلسطينية قالت أن حماس تسعى الى زيادة مبلغ المنحة التي تقدمها قطر الى القطاع

أفادت عدة مصادر إعلامية فلسطينية أن رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير القطري محمد العمادي، من المتوقع أن يصل اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة لمناقشة عدة مواضيع مختلفة على رأسها طلب حماس بإعادة ترتيب مبلغ المنحة القطرية الشهرية المخصصة للقطاع.

من جانبها ذكرت صحيفة "الأيام" الفلسطينية في عددها اليوم، أنه منذ بداية العام بلغت المنحة القطرية الشهرية للقطاع 24 مليون دولار فقط وليس 30 مليون دولار كما نشر، 10 مليون من المبلغ خصصت لصالح محطة الكهرباء المركزية في غزة ، و10 مليون إضافية للعائلات المحتاجة، و4 مليون معاشات للموظفين الذين لا يتلقون معاشات من السلطة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص قال إن حماس تترقب أجوبة من العمادي بخصوص رفع مبلغ المنحة القطرية الى 30 مليون دولار، وهو طلب طرح خلال اتصالات على مستويات عالية وذلك خلال محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أسماعيل هنية مع أمير قطر.

وكان السفير العمادي أعلن خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة نهاية شهر آذار الماضي عن اعتماد تجديد المنحة القطرية لقطاع غزة، والتي تقدر بـ 360 مليون دولار سنويا.