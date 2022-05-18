إسرائيل: بلدية نتيفوت تلغي مسيرة "فخر المثليين" بعد تهديدات بالقتل

مشيرة فخر المثليين في 3 يونيو/حزيران الوشيك يهدف إلى تعزيز التسامح وتوفير مساحة آمنة للمثليين.

ألغت بلدة نتيفوت الإسرائيلية حدثها الأول من نوعه لجمعية المثليين/ مثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي الجنس الإسرائيليين "فخر المثليين"، اليوم الأربعاء بسبب تهديدات بالقتل ضد والدة أحد المنظمين، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها "فتحت تحقيقا في الموضوع".

وكان نشطاء الجمعية قد التقوا برئيس بلدية نتيفوت، عضو حزب الليكود، يحيئيل زوهار، أمس الثلاثاء، موضحا أن حدث 3 يونيو/حزيران الوشيك يهدف إلى تعزيز التسامح وتوفير مساحة آمنة للمثليين. وبحسب صحيفة هآرتس، نقلاً عن النشطاء، قال رئيس البلدية إنه لا ينوي دعم الحدث.

ومن جهتها قالت نوفار زوهار، من سكان بلدة نتيفوت وأحد المنظمين، إن "المنظمين الآخرين هم من سكان المدينة السابقين" وأضافت "نحن نعمل على الحدث منذ فبراير، ونخطط لحدث متواضع - لا شيء استفزازي. لا يطفو ولا سيور - لا شيء. محترم قدر الإمكان، على وجه التحديد بسبب السكان الذين يعيشون هنا. موكب قصير، يليه حوار ومحادثة ".

وأكدت نوفار أنه وفقًا لإحصاءات الجمعية "يشكل مجتمع المثليين والمثليات حوالي 10 بالمئة من جميع سكان أي مدينة لذلك إذا كان هناك 43000 ساكن هنا (نتيفوت) فإننا نتحدث عن 4000 على الأقل" بحسب ما ذكرته صحيفة هآرتس.