الأمم المتحدة تعلن تسيير ثاني رحلة ركاب من عمّان إلى صنعاء

ومن المقرر أن تعود الرحلة إلى عمّان في الساعة الرابعة مساء وعلى متنها ركاب يمنيون

أعلنت الأمم المتحدة عن تسيير ثاني رحلة ركاب من عمّان إلى صنعاء اليوم الأربعاء، ضمن بنود الهدنة المتفق عليها بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والتحالف العربي بقيادة السعودية، وفق النشر في روسيا اليوم.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان منشور على قناته الرسمية في تطبيق "تيليغرام"، أن الرحلة التجارية التي تقل ركابا يمنيين أقلعت من العاصمة الأردنية متوجهة إلى صنعاء في الساعة الـ10:30 من صباح اليوم. ومن المقرر أن تعود الرحلة إلى عمّان في الساعة الرابعة مساء وعلى متنها ركاب يمنيون.

وقد أعيد فتح مطار عدن رمزيا، في الخامس من أيار، مع وصول أول رحلة تجارية للخطوط الجوية اليمنية بعد اصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي تشهدها البلاد، وفق ما أعلن مدير المطار. وكان المطار المغلق منذ بداية 2015، تعرض لأضرار كبيرة في المعارك التي واكبت هجوم الحوثيين وبعد التدخل العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعما للنظام.