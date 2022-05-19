وزير الامن الاسرائيلي يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الابيض

المسؤولان ناقشا عددا من المواضيع الأمنية الهامة، وشدد غانتس على اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

اجتمع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، وشدد غانتس خلال الاجتماع على الأهمية التي تراها حكومة إسرائيل بتعزيز العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة. وشكر سوليفان على الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل.

وطرح غانتس خلال الاجتماع قضية تقدم ايران بمشروعها النووي، وزيادة الأنشطة العدائية الايرانية في المنطقة، وشدد على الحاجة لتقوية التعاون والتجهيزات لكل سيناريو. وفي هذا السياق قال وزير الأمن أنه توجد فرصة لتوسيع العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية لكلا البلدين، وأطر النشاط مع تعاونات إضافية في المنطقة.

اضافة لذلك، اطلع غانتس سوليفان عما تواجهه إسرائيل من موجة العنف والعمليات الأخيرة التي اسفرت عن مقتل 20 شخصا، والأدوات التي تستخدمها لمحاربة التحريض وإنقاذ الأرواح. الى جانب ذلك، شدد غانتس أمامة على مواصلة سياسة استهداف المهاجمين والمحرضين على تنفيذ العمليات، ومواصلة دفع خطوات لمساعدة الفلسطينيين الغير متورطين بأي أنشطة عدائية.

وشارك في الاجتماع من الجانب الإسرئيلي رئيس مقر وزير الأمن معيان يسرائيلي، رئيس القسم السياسي الأمني في وزارة الامن درور شالوم. السفير الإسرائيلي لدي الولايات المتحدة مايك هرتسوغ والسكرتير العسكري لوزارة الأمن يكي دولف.