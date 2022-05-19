الجيش الاسرائيلي :اطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل بسبب خطأ بالتشخيص

إطلاق صافرات الإنذار في شمال إسرائيل وتشغيل القبة الحديدية، والجيش يعلن عن خطأ بالتشخيص

اوضح المتحدث باسم جيش الاسرائيلي ان اطلاق الصواريخ " الاعتراضية في شمال إسرائيل جاء نتيجة خطأ في التشخيص ولم تخترق أي مسيرة المجال الجوي الاسرائيلي" مشددا على أن هذا "أمر اعتيادي في الجبهة الداخلية" مؤكدا عدم اختراق اية "قطعة جوية معادية المجال الجوي الاسرائيلي من لبنان"

وسمع صباح اليوم الخمس في منطقة الجليل الغربي شمال إسرائيل دوي صفارات الإنذار، وبحسب ما ذكره موقع "واينت" بوقت كانت هناك مخاوف بأن الصافرات أطلقت بعد شبهات باخترق طائرة مسيرة، وتم خلالها تشغيل منظومة القبة الحديدية والتي بدورها اطلقت الصواريخ الاعتراضية.

يتبع ...

يتبع ..