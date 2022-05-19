رئيس جمهورية قبرص التركية:"يوجد لدينا تاريخ مشترك مع إسرائيل"

رئيس جمهورية قبرص شدد على اهمية الاعتراف بقبرص التركية كدولة مستقلة

قال رئيس جمهورية شمال قبرص "أرسين تتار" في مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" إنه :"من وجهة نظره هم قريبون جدا من الإسرائيليين، يوجد لدينا تاريخ مشترك، الكثير من الاسرائيليين يأتون الى الاستثمار هنا والسكن هنا، أنا أعرف الكثير جدا من الإسرائيليين الذين يهتمون ببلدنا، أنا شخصيا أعرف الكثير من اليهود الذين يعيشون في إسطنبول وفي مدن تركية أخرى، وهم بالتأكيد أصدقاء جيدين جدا".

رغم العلاقات الوطيدة التي يصفها رئيس جمهورية قبرص التركية مع اسرائيل إلا أن إسرائيل لا تعترف بجمهورية شمال قبرص، وحين سئل في المقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" عن رايه انه بعد تحسن العلاقات بين تركيا وإسرائيل، ستفتح قنوات جديد بين الطرفين أجاب:"في السياسة من الصعب المعرفة كيف ستتشكل الأمور، لكن العالم كله يميز الواقع، يوجد دولتين على هذه الجزيرة. من الواضح أننا نريد اعترافا. نحن نريد اعترافا أكثر من المجتمع الدولي لأننا دولة منفصلة، ولن نقبل بأي حل نكون فيه جزءا من الجمهورية القبرصية والتي هي جمهورية يونانية في الجنوب، لذلك، نحن نريد أن يعترف المجتمع الدولي بالواقع الحقيقي للجزيرة".

وأوضح الرئيس ان سبب معارضته لتوحيد جزئي الجزيرة، لأنه بطبيعة الحال ستسيطر الأغلبية على الأقلية ومع الوقت ستتحول الجزيرة الى يونانية. وشدد على ان التدخل التركي لا يشكل عقبة أمام السلام.