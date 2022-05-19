الجيش الإسرائيلي يعتقل 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية

وخلال عملية الاعتقالات جرت اشتباكات في موقعين من عمليات الاعتقال

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قوات الأمن اعتقلت الليلة 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية، وبحسب البيان الصادر عن الجيش الاسرائيلي فإنه خلال عملية اعتقال مطلوبين في قرية بيت ريما شمالي غرب رام الله في الضفة الغربية، قام عشرات الفلسطينيين بإلقاء الحجارة والألعاب النارية تجاه عناصر الجيش والذين بدورهم ردوا عليهم باستخدام وسائل لفض المظاهرات.

وأضاف البيان بأن "اشتباكات اندلعت خلال عملية اعتقال في مخيم عين بيت الماء، حيث القيت حجارة وعبوات ناسفة تجاه قوات الجيش الاسرائيلي وسمعت أصوات انفجارات، ورد عناصر الجيش من قبلهم عليها باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات" وأكد البيان على عدم وجود إصابات بين قوات الأمن الإسرائيليين.

وعلى صعيد متصل ،اوضح المتحدث باسم جيش الاسرائيلي ان اطلاق الصواريخ " الاعتراضية في شمال إسرائيل جاء نتيجة خطأ في التشخيص ولم تخترق أي مسيرة المجال الجوي الاسرائيلي" مشددا على أن هذا "أمر اعتيادي في الجبهة الداخلية" مؤكدا عدم اختراق اية "قطعة جوية معادية المجال الجوي الاسرائيلي من لبنان"