إسرائيل:مشروع قانون المنح الدراسية للجنود المسرحين يثير جدلا وأزمة داخل كتلة اليمين وفي حزب الليكود

يواجه رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو تمردا علنيا من أعضاء حزبه بسبب معارضته التصويت لصالح القانون

يثير مشروع قانون "من الزي العسكري الى مقعد الدراسة" الذي سيعرضة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للتصويت الاثنين القادم جدلا بين أحزاب اليمين في المعارضة، وداخل حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو حيث عبر عدد منهم عن دعمه رغم اعلان نتنياهو عن معارضته.

وافادت موقع "والا" الإخباري اليوم أن رؤساء أحزاب المعارضة شاس، يهدوت هتوراة والصهيونية الدينية تحدثوا الأربعاء مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وطلبوا منه معارضة مشروع القانون، رغم الضغوطات داخل حزبه.

ونقل الموقع عن مصدر سياسي قوله إن المحادثة جرت هاتفيا في ساعات المساء وكان جزء منها "بأصوات مرتفعة"، رؤساء المعارضة قالوا لنتنياهو إنه من غير المعقول أن يخضغ لحملة الائتلاف تأييدا للقانون- بالوقت الذي فيه الائتلاف غير قادر على دفعه بسبب الشراكة مع القائمة الموحدة.

وأوضح جزء من رؤساء الأحزاب لنتننياهو أن تصويت أعضاء الليكود تأييدا لمشروع القانون الأسبوع القانون، سيترتب عليه تداعيات حول الادارة الموحدة للمعارضة ضد الحكومة، بالتشديد على دفع قوانين في الكنيست.

ويشار الى أن نتنياهو يواجه تمردا نادرا وعلنيا من قبل أعضاء حزبه بشأن دعم القانون وذلك بعد قراره عدم دعم القانون لتمويل المنح الدراسية للجنود المسرحين، حيث عبر عدد منهم بشكل عن تأييدهم له، وبالنسبة للعديد من نواب الليكود لتصويت ضد مشروع القانون يضعهم في موقف محرج للغاية.

وردا على هذا الجدل الدائر داخل حزب الليكود حول ما اذا كان سيتم مشروع القانون، اتصل نتنياهو مع وزير الأمن غانتس بعد ظهر أمس لفتح مفاوضات حول تمرير مشروع القانون بالتعاون مع الليكود شرط أن يزيد الائتلاف الحكومي التمويل من 66% الى 100%.

مشروع قانون من "الزي العسكري لدراسة يقر أن مقاتلين، جنودا وحيدين، وجنودا لديهم مكانة اجتماعية خاصة يمكنهم الحصول على منحة دراسية أكاديمية بعد تسريحهم من الخدمة العسكرية بقيمة 66% من تكلفة القسط التعليمي الجامعي". ويشار الى ان هذا البرنامج قام وزير المالية افيغدور ليبرمان باعداده حين شغل منصب وزير الأمن عام 2016 في حكومة نتنياهو، وبموجب الاتفاقيات الائتلافية طلبت "يسرائيل بيتنو" بشمل القانون الاصلي للميزانية.