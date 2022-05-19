إسرائيل: النائبة غيداء ريناوي-زعبي تعلن استقالتها من الائتلاف الحكومي

استقالة النائبة ريناوي-زعبي تثير أزمة سياسية جديدة في الائتلاف الحكومي وتهدد بقاءه

أعلنت النائبة من حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي عن انسحابها من الائتلاف الحكومي وعن تنازلها عن منصب القنصل الإسرائيلي في شنغهاي في الصين، الحديث يدور عن ضربة جديدة يواجهها الائتلاف الحكومي بعد فقدانه الأغلبية إثر انسحاب عيديت سيلمان من حزب "يمينا" بقيادة رئيس الحكومة نفتالي بينيت.

وبحسب النشر في القناة "13" فإن حزبها فوجئ من إعلانها الانسحاب وكذلك الأمر في محيط رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد.وأعلن لابيد في شهر شباط/فيراير الماضي عن تعيينه ريناوي-زعبي بمنصب القنصل العام في شنغهاي، وذلك بعد شهر من "تمردها" وتصويتها ضد قانون التجنيد بصورة مخالفة للانضباط الائتلافي. ولم يتم حتى الآن المصادقة بشكل نهائي على تعيينها.

وكتبب ريناوي-زعبي في رسالتها الى رئيس الحكومة بينيت ووزير الخارجية لابيد :"للأسف الشديد في الأشهر الأخيرة، ومن منطلق اعتبارات ضيقة في السياسة، رؤساء الائتلاف قرر تحصين وتقوية الجانب اليميني داخلها، مجددا، رؤساء الائتلاف اتخذوا مواقفا متشددة بقضايا هامة للمجتمع العربي: المسجد الأقصى والحرم القدسي، الشيخ جراح والاستيطان والاحتلال".

من وجهة نظرها القشة التي قصمت ظهر البعير كانت شهر رمضان والمشاهد من الحرم القدسي وقالت :"المشاهد التي أتت من الحرم القدسي لرجال شرطة عنيفين أمام جمهور المصلين وجنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة أوصلتني الى استنتاج واحد:لن أستمر". ريناوي-زعبي هي في المركز الرابع في قائمة حزب ميرتس للكنيست الـ24.