تقرير: هجوم على سفينة شحن بريطانية أمام الشواطئ اليمنية

يجري حاليا التحقيق في حادث الاعتداء على سفينة الشحن البريطانية الذي يشتبه بقيام الحوثيين به

اعلنت البحرية البريطانية اليوم أن سفينة شحن تم مهاجمتها في البحر الأحمر على مسافة 63 كيلومترا من ميناء الحديدة في اليمن، وبحسب النشر في "العربية" السفينة كانت على ما يبدو ناقلة نفط بريطانية، يشتبه أنها هوجمت من قبل المسلحين الحوثيين اليمنيين.

ويجري حاليا التحقيق بالاعتداء، وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط أنهم على علم ودراية بالهجوم، لكن في الولايات المتحدة رفضوا التعقيب عن هذا حتى الآن.

ويشار الى أنه في شهر كانون ثاني/يناير هذا العام احتجز الحوثيون سفينة تحمل علم الإمارات، وأفرج عن طاقمها الهندي الشهر الماضي، وذلك في أعقاب اتفاق هدنة أبرم بين الحوثيين والتحالف العربي خلال شهر رمضان.