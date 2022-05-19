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تقرير: هجوم على سفينة شحن بريطانية أمام الشواطئ اليمنية

i24news

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ترسو سفينة شحن في ميناء مدينة الحديدة اليمنية على البحر الأحمر. قال مسؤولون يمنيون يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر / تشرين الثاني. 13 ، 2018
AP Photo/Hani Mohammedترسو سفينة شحن في ميناء مدينة الحديدة اليمنية على البحر الأحمر. قال مسؤولون يمنيون يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر / تشرين الثاني. 13 ، 2018

يجري حاليا التحقيق في حادث الاعتداء على سفينة الشحن البريطانية الذي يشتبه بقيام الحوثيين به

اعلنت البحرية البريطانية اليوم أن سفينة شحن تم مهاجمتها في البحر الأحمر على مسافة 63 كيلومترا من ميناء الحديدة في اليمن، وبحسب النشر في "العربية" السفينة كانت على ما يبدو ناقلة نفط بريطانية، يشتبه أنها هوجمت من قبل المسلحين الحوثيين اليمنيين. 

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ويجري حاليا التحقيق بالاعتداء، وأعلن الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط أنهم على علم ودراية بالهجوم، لكن في الولايات المتحدة رفضوا التعقيب عن هذا حتى الآن. 

ويشار الى أنه في شهر كانون ثاني/يناير هذا العام احتجز الحوثيون سفينة تحمل علم الإمارات، وأفرج عن طاقمها الهندي الشهر الماضي، وذلك في أعقاب اتفاق هدنة أبرم بين الحوثيين والتحالف العربي خلال شهر رمضان. 

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