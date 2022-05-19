مسؤول أمريكي: إسرائيل "متحمسة" لإعادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين

باور:"تلقت عددا غير متناسب من الأسئلة من المشرعين من كلا الحزبين فيما يتعلق بالمساعدة الأمريكية للفلسطينيين"

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن "حماسهم" لنظرائهم الأمريكيين بشأن إعادة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة للفلسطينيين بعد قطعها بالكامل تقريبًا من قبل إدارة ترامب، على حد قول مسؤول أمريكي كبير.

وقالت مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور ، خلال شهادتها الثلاثاء أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخصوص ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسنة المالية 2023 ،"تلقت عددا غير متناسب من الأسئلة من المشرعين من كلا الحزبين فيما يتعلق بالمساعدة الأمريكية للفلسطينيين".

وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين منذ توليه منصبه. وذهبت الغالبية العظمى من هذه الأموال إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ، بينما ذهب ربعها إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع إنسانية واقتصادية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب هذه المساعدة بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية الالتزام بجهود السلام التي تقودها إدارته. وقطعت رام الله العلاقات مع واشنطن في عام 2017 بعد أن اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويحظر القانون الأمريكي أي مساعدة مالية مباشرة للسلطة الفلسطينية ، لا سيما بسبب برنامج رام الله للرعاية الاجتماعية، والذي يتضمن مدفوعات للسجناء الأمنيين وكذلك لعائلات المدانين بتنفيذ عمليا عدائية ضد إسرائيليين.

وبينما أقرت إسرائيل أيضا تشريعا يعاقب السلطة الفلسطينية على ما تسميه سياسة "الدفع مقابل القتل" ، أعرب مسؤولون إسرائيليون مرارا عن قلقهم بشأن الصعوبات الاقتصادية الفلسطينية. وحث الوزراء بشكل خاص الدول المانحة على زيادة مساعداتها للسلطة الفلسطينية لتجنب انهيارها.