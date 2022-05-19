وزراة الدفاع التركية: "تحييد" 19 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

وزارة الدفاع التركية "المجموعة أطلقت نيرانا استفزازية وكانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية في المناطق المذكورة"

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الخميس، "تحييد" 19 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، مشيرة إلى أن "المجموعة أطلقت نيرانا استفزازية وكانت تستعد لتنفيذ أعمال إرهابية في المناطق المذكورة".

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها متأثرا بجراحه جراء هجوم بقذائف الهاون شمالي سوريا.وأفادت الوزارة بأن جنديا لها برتبة عريف "أصيب في 13 مايو/أيار الجاري جراء هجوم شنه إرهابيون (في إشارة لعناصر حزب العمال الكردستاني) في منطقة عملية غصن الزيتون".

وأشارت إلى أن "الجندي يدعى حيدر شنول، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورغم كل الجهود لإنقاذه إلا أنه قضى متأثرا بجراحه".

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، حيث إنه مدرج على قوائم الإرهاب محليًا.

وتؤكد تركيا أن عملياتها ضد الحزب تأتي ردا على هجمات ينفذها داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش.ومن هذه العمليات التي استهدفت عناصر الكردستاني عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا، والتي انطلقت في 20 يناير/كانون الثاني 2018.