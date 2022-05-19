في رسالة قاسية اللهجة: العاهل الأردني ينتقد شقيقه حمزة ويقيد صلاحياته وتحركاته

وجه الملك انتقادا لشقيقه الأمير حمزة الذي تورط في ما عرف بـ "الفتنة" والتي كانت تهدف لعملية انقلاب

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس للعاهل الاردني منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.، بحسب النشر في موقع البوابة.

ووجه الملك عبد الله الثاني انتقادا لشقيقه الامير حمزة الذي تورط في ما عرف بـ "الفتنة" والتي كانت تهدف لعملية انقلاب وقال إن "التشبه بالآباء لا يكون بتقليدهم ظاهريا، بل بحفظ إرثهم والتمسك بمبادئهم واتباع أخلاقهم". وأضاف أنه كان يتمنى "لو عاش الأمير حمزة سنوات أطول مع أبينا الحسين ليتعلم منه قيم القيادة والثوابت الراسخة".

وقال الملك في رسالة وجهها للشعب الأردني " ما يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة. لقد مارست، خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه. صبرت عليه كثيرا، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة."

وختم الملك أقواله بالنتيجة التي خلص إليها: " وعليه، فقد قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب."