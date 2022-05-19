السفير الأمريكي لدى إسرائيل ينتقل إلى مقر إقامته الجديد في مدينة القدس

يقع السكن الذي تم تجديده في شارع عيمق رفائيم، الموصوف في المقال بأنه "مبنى قديم على الطراز العربي"

انتقل السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدز إلى مسكن جديد في مدينة القدس بعد وصوله إلى البلاد قبل حوالي ستة أشهر لتولي منصبه، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، ويقع السكن الذي تم تجديده في شارع عيمق رفائيم، الموصوف في المقال بأنه "مبنى قديم على الطراز العربي" في مجمع محاط بسور حيث كان يوجد محل لبيع الزهور.

وأقام نيديس في فندق والدورف أستوريا ، حيث كان يستضيف ضيوفًا في مبنى القنصلية القديمة في القدس في شارع أغرون ، حيث أمضى السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أشهره الأخيرة في هذا المنصب.

واشارت الصحيفة إلى أن السفراء السابقون أقاموا في منزل كبير في مدينة هرتسليا الساحلية الواقعة شمال تل أبيب. ومع ذلك ، باعت وزارة الخارجية المنزل عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منصبه. كان البيع جزءًا من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، وجاء بناء على نصيحة فريدمان.

وبحسب ما ورد تم بيع المنزل مقابل 67.6 مليون دولار للملياردير الأمريكي الراحل شيلدون أديلسون.