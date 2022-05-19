وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أشخاص و8 كيانات بتهمة المساعدة في تمويل أنشطة حزب الله

العقوبات الأمريكية فرضت على عبدالله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله، واستهدفت 6 أشخاص و8 كيانات بتهمة المساعدة في تمويل أنشطة الحزب، يتضمن رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي لحزب الله.

أضافت الوزارة، أن عبدالله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.