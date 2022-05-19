English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أشخاص و8 كيانات بتهمة المساعدة في تمويل أنشطة حزب الله

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أشخاص و8 كيانات بتهمة المساعدة في تمويل أنشطة حزب الله

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال الاجتماع الشتوي التسعين لمؤتمر رؤساء البلديات بالولايات المتحدة في 19 يناير 2022 في واشنطن العاصمة.
ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال الاجتماع الشتوي التسعين لمؤتمر رؤساء البلديات بالولايات المتحدة في 19 يناير 2022 في واشنطن العاصمة.

العقوبات الأمريكية فرضت على عبدالله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله، واستهدفت 6 أشخاص و8 كيانات بتهمة المساعدة في تمويل أنشطة الحزب، يتضمن رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي لحزب الله.

Video poster

أضافت الوزارة، أن عبدالله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق