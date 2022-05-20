English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الجيش الإسرائيلي يعتقل تسعة مطلوبين في الضفة الغربية

i24news

دقيقة 1
جنود من الجيش الإسرائيلي يشاركون في عملية عسكرية في الضفة الغربية في 12 أبريل 2022.
JAAFAR ASHTIYEH / AFPجنود من الجيش الإسرائيلي يشاركون في عملية عسكرية في الضفة الغربية في 12 أبريل 2022.

اعتقل مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن مساء أمس (الجمعة) تسعة مطلوبين في الضفة الغربية

تتواصل عملية "كاسر الأمواج" للقضاء على موجة العمليات، اذ اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود الليلة (الجمعة) تسعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية، وعمل مقاتلو الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في عدة مراكز في أنحاء المنطقة لاعتقالهم. المطلوبون من قرى ميديا ​​ونعلين وكروات بني حسن ونور الشمس ومدينة الخليل.

Video poster

وعملت القوات في أنحاء لواء افرايم واعتقلت سبعة مطلوبين. وأثناء العمليات في قرية نور الشمس، سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة. ونشطت القوات في مدينة الخليل واعتقلت مطلوباً وعثرت على أسلحة M-16 وأسلحة أخرى.

 وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إلقاء القبض على 9 مطلوبين وعثر على أسلحة تم نقلها للتحقيق من قبل قوات الأمن، ولم تقع إصابات بين قواتنا.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق