الجيش الإسرائيلي يعتقل تسعة مطلوبين في الضفة الغربية

اعتقل مقاتلون من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن مساء أمس (الجمعة) تسعة مطلوبين في الضفة الغربية

تتواصل عملية "كاسر الأمواج" للقضاء على موجة العمليات، اذ اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود الليلة (الجمعة) تسعة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية، وعمل مقاتلو الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في عدة مراكز في أنحاء المنطقة لاعتقالهم. المطلوبون من قرى ميديا ​​ونعلين وكروات بني حسن ونور الشمس ومدينة الخليل.

وعملت القوات في أنحاء لواء افرايم واعتقلت سبعة مطلوبين. وأثناء العمليات في قرية نور الشمس، سُمع دوي إطلاق نار في المنطقة. ونشطت القوات في مدينة الخليل واعتقلت مطلوباً وعثرت على أسلحة M-16 وأسلحة أخرى.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إلقاء القبض على 9 مطلوبين وعثر على أسلحة تم نقلها للتحقيق من قبل قوات الأمن، ولم تقع إصابات بين قواتنا.