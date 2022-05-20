وزير الخارجية يائير لابيد: سنصلح كل ما يحتاج إلى إصلاح حتى تستمر الحكومة

"الأمر لم ينته، هذه الحكومة هي الشيء الصحيح لدولة إسرائيل وشعب إسرائيل"

أشار وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد إلى استقالة عضو الكنيست غيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس المشارك في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي، وكتب على فيسبوك أن "الأمر لم ينته، هذه الحكومة هي الشيء الصحيح لدولة إسرائيل وشعب إسرائيل".

وقال لابيد "ليس لدينا أي نية للاستسلام أو التخلي عنها كما وليس لدينا نية لإعطاء نتنياهو وبن غفير فرصة لتدميرالبلاد سنفعل ما نفعله في كل مرة: سنجلس مع أولئك الذين يحتاجون إلى الجلوس معهم، وسنصلح كل شيء يحتاج إلى الإصلاح".

وأضاف "أحيانًا يكون الأمر صعبًا، لأن تغيير التاريخ ليس بالمهمة السهلة. نحن نقوم بشيء أكبر منا جميعًا. إنقاذ دولة إسرائيل، فهناك قوى مظلمة كبيرة تحاربنا ولكننا هزمناهم حتى الآن رغم كل الصعاب، لأننا كنا مصممين وعملنا معًا وهذا ما سنفعله في المستقبل أيضًا."

جاء هذا بعد ان أعلنت النائبة من حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي عن انسحابها من الائتلاف الحكومي وعن تنازلها عن منصب القنصل الإسرائيلي في شنغهاي في الصين، الحديث يدور عن ضربة جديدة يواجهها الائتلاف الحكومي بعد فقدانه الأغلبية إثر انسحاب عيديت سيلمان من حزب "يمينا" بقيادة رئيس الحكومة نفتالي بينيت.