تم تقديم لائحة اتهام ضد الناشطة التي أرسلت رصاصة ورسالة تهديد إلى عائلة رئيس الحكومة بينيت

قدمت محكمة الصلح في مدينة بيتاح تكفا لائحة اتهام ضد إيلانا سبورتا حانيا، وهي ناشطة في حزب الليكود تبلغ من العمر 65 عامًا من مدينة اشكلون في جنوب اسرائيل، لارسالها تهديدات لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، عن طريق رسائل تهديد إلى زوجته وابنه مرفقة بذخيرة سلاح، كما ووجهت إليها تهمة حيازة وحمل سلاح.

وكانت قد أعلنت أجهزة المخابرات والشرطة الإسرائيلية، اعتقال إيلانا سبورتا حانيا، الاسبوع الماضي بشبهة انها ارسلت رسائل تهديد لعائلة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مشيرة إلى أن" الدوافع وراء أفعالها ستكون سياسية بحسب العناصر الأولى للتحقيق".

وتم استلام أول خطاب تهديد بالقتل يحتوي على ذخيرة سلاح ناري في 26 أبريل/نيسان المنصرم في المكتب السابق حيث عملت غيلات بينيت، زوجة رئيس الوزراء وأعقب ذلك بيومين أيضا رسالة ثانية تحتوي على ذخيرة حقيقية، وأرسلت هذه المرة إلى أحد أبناء رئيس الحكومة. وزعمت الرسالة أن "عائلة نفتالي بينيت ستستهدف إذا لم يستقيل من منصبه"