تعد هذه أول زيارة علنية لشخصية تركية رفيعة، بعد زيارة الرئيس هرتسوغ لتركيا في مارس\اذار الماضي

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة عودة السفراء بين البلدين بعد الأزمة بين إسرائيل وتركيا. بحسب ما نشر موقه "كان" الاسرائيلي.

وتعد هذه أول زيارة علنية لشخصية تركية رفيعة، بعد زيارة الرئيس هرتسوغ لتركيا في مارس\اذار الماضي. ومع ذلك، تؤكد الانباء أن هناك توترًا بين البلدين بسبب نية الوزير التركي زيارة الحرم القدسي دون تواجد اي جهة إسرائيلية. ووفقًا للمصدر المعني بالتفاصيل، فقد أثار الطلب أيضًا نقاشًا حول قضية الحماية والأمن لزيارة الوزير.

تم تأجيل زيارة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو بعد شهر رمضان لأن إسرائيل لم ترغب في إثارة المزيد من التوتر مع الفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية إنها لم تعلق على تفاصيل الزيارة التي لم يتم الرد عليها.