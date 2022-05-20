إيران وحزب الله يخلقان طريقًا سريًا لتهريب مكونات عسكرية من طهران إلى دمشق وبيروت

إيران وحزب الله تستدخمان الرحلات الجوية المدنية إلى دمشق وبيروت لتهريب مكونات عسكرية متطورة إلى حزب الله

بدأت إيران وحزب الله في استخدام الرحلات الجوية المدنية إلى دمشق وبيروت لتهريب مكونات عسكرية متطورة إلى حزب الله، تتعلق من بين أمور أخرى بإنتاج الأسلحة. بحسب ما نشر لأول مرة موقع "واينت" الاسرائيلي.

هذه مكونات صغيرة نسبيًا، لذلك من الأسهل إخفاؤها في الأمتعة خلال اي رحلة مدنية. والغرض من استخدام الرحلات الجوية المدنية هو جعل من الصعب على وكالات الاستخبارات في إسرائيل والغرب مراقبة طريق التهريب بين إيران وحزب الله.

وتتم عمليات التهريب هذه، من بين أمور أخرى، عن طريق حقائب يدوية محملة على متن رحلات جوية لعسكريين من حزب الله. تغادر بعض الأمتعة على متن رحلات مدنية من طهران إلى دولة أوروبية ثم تنتقل إلى رحلة مدنية متصلة إلى دمشق أو بيروت.