ابتداء من منتصف الليل: سيلغى واجب فحص كورونا عند الدخول الى إسرائيل

يتعين على الركاب ملء تصريح عن الوافد لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل الصعود على متن رحلة في طريقها إلى إسرائيل

اعتبارًا من منتصف الليل (الجمعة - السبت)، لن تطلب وزارة الصحة بعد الآن اختبار كورونا عند الدخول الى إسرائيل، على الرغم من أنه سيُطلب من أولئك الذين هبطوا قبل منتصف الليل اختبارهم ودخولهم في الحجر. جاء هذا في ختام المناقشات التي دارت بين المختصين في وزارة الصحة وموظفي هيئة المطارات.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء مطلب مواطنين أجانب بإجراء فحص كورونا قبل الصعود على متن رحلة إلى إسرائيل. ومع ذلك، لا يزال يتعين على الركاب ملء تصريح عن الراكب الوافد لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل الصعود على متن رحلة أو سفينة في طريقها إلى إسرائيل.

كما ذكرنا، أعلن وزير الصحة نيتسان هوروفيتش هذا الأسبوع أن الالتزام بارتداء قناع خلال الرحلات الدولية سينتهي في أقل من أسبوع، وهذا عندما اتفق هوروفيتش في وقت سابق من هذا الشهر مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت على ذلك