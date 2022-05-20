تقرير: لقاء أول "متوقع" بين بايدن ومحمد بن سلمان الشهر الوشيك

" إدارة بايدن يجري محادثات مع الجانب السعودي بشأن ترتيب اجتماع مباشر محتمل في وقت يتواجد في بايدن بالخارج

قالت عدة مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد يلتقيان للمرة الأولى في أقرب وقت ربما الشهر الوشيك ورجحت المصادر أن يتزامن اللقاء مع اجتماع للمجلس في الرياض التي تتولى خاليا رئاسة مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن المسؤولين في إدارة بايدن يجرون محادثات مع الجانب السعودي بشأن ترتيب اجتماع مباشر محتمل في وقت سيتواجد فيه الرئيس بالخارج الشهر المقبل.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الاجتماع بين القادة الأمريكيين والسعوديين كان يعتبر في أحد الأوقات أمرا روتينيا، لكنه الآن يمثل تحولا هاما بسبب التوترات الأخيرة في العلاقات.

وبحسب ما قاله مسؤول كبير لـ"سي إن إن"، فإن منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية لأمن الطاقة العالمي آموس هوشتاين قد سافرا إلى السعودية أربع مرات منذ ديسمبر/كانون الأول، وكان آخرها في فبراير/شباط حيث التقيا بالأمير محمد بن سلمان لمحاولة إبداء النوايا الحسنة الدبلوماسية ووضع الأساس لاجتماع محتمل مع بايدن.

ولم يصدر أي تعليق من السعودية على ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.