إسرائيل: حوت نافق تجرفه الأمواج إلى شاطئ تل أبيب يافا

حوت نافق عملاق في ثاني حادث من نوعه خلال عام.، وقال الخبراء إن الحوت ينتمي إلى العنبر

قذفت أمواج البحر في سواحل مدينة تل أبيب يافا في إسرائل، حوت نافق عملاق في ثاني حادث من نوعه خلال عام.، وقال الخبراء إن الحوت ينتمي إلى العنبر ، وهو أكبر حيوان مفترس مسنن في العالم.

ووفقا لمتخصصين في الحياة البحرية نقلت عنهم وسائل الإعلام المحلية، أن"حالة التحلل متقدمة جدًا لدرجة أنه من غير المرجح تحديد سبب النفوق".

وبحسب ذات المصادر يُعتقد أن "حوت الزعنفة العملاق الذي جرفته الأمواج على شاطئ عسقلان في جنوب إسرائيل العام المنصرم قد نفق بسبب التلوث"