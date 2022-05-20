الجيش الإسرائيلي: صهر قاسم سليماني ونجل مسؤول بحزب الله يهربان أسلحة إلى الحزب في رحلات مدنية

"يستغل هاشم صفي الدين وضعه كمسؤول كبير لمساعدة ابنه في الحصول على أسلحة استراتيجية وتهريبها"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، أن "صهر القائد العسكري الإيراني المقتول قاسم سليماني يهرب بانتظام أسلحة من إيران إلى حزب الله اللبناني في رحلات مدنية جوية بين إيران ودمشق مما يعرض المدنيين للخطر".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، "يستغل هاشم صفي الدين وضعه كمسؤول كبير داخل المجموعة الإرهابية لمساعدة ابنه في الحصول على أسلحة استراتيجية وتهريبها على متن رحلات مدنية لإبعاد وكالات الاستطلاع الإسرائيلية والغربية عن مسارها"

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "رضا يسافر عدة مرات في الشهر إلى إيران ويستخدم إقامته في الجمهورية الإسلامية لتنسيق تهريب أسلحة متطورة إلى الجماعة الإرهابية باستخدام البنية التحتية والموارد وشبكة النشطاء التي يشرف عليها".

وأشار المتحد إلى أن رضا يتم تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر الرحلات الجوية التجارية ، مما يعرض "المدنيين للخطر" في الرحلات الجوية بين إيران ودمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله الإرهابية تستغل دولة لبنان ومواطنيها من أجل الإرهاب الذي يخدم المصالح الإيرانية" مضيفا أنه سيواصل مراقبة "محاولات الحركة لتقويض أمن دولة إسرائيل".