اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في إسرائيل

حالات الإصابة بجدري القردة يمكن أن تتسارع في أوروبا بينما حددت ثماني دول أوروبية على الأقل مرضى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم تحديد أول حالة إصابة بفيروس "جدري القردة" في إسرائيل بمستشفى إيخيلوف في تل أبيب وسط البلاد.

وكان مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية، قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن "حالات الإصابة بجدري القردة يمكن أن تتسارع في أوروبا" بينما حددت ثماني دول أوروبية على الأقل مرضى ، من بينهم 20 في المملكة المتحدة.

وكانت صحيفة (تيليغراف) البريطانية، قد أفادت، اليوم الجمعة، بأن منظمة الصحة العالمية ستعقد اجتماعا لمجموعة من الخبراء الرائدين لمناقشة تفشي العدوى، مرجحة أن يركز الاجتماع على مناقشة طرق انتشار الفيروس والنسبة المرتفعة لـ "الرجال المثليين وذوي الميول الجنسية المزدوجة بين المصابين الجدد وكذلك مسألة التلقيح"