تقرير: سماع دوي انفجارات قرب دمشق وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

انفجارات متتالية هزت دمشق، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية

أكدت وكالة الأنباء السورية"سانا"،مساء اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صاروخا منسوبا لإسرائيل في سماء ريف العاصمة دمشق، مشيرة إلى سماع "دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة دمشق".

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "انفجارات متتالية هزت دمشق، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية بمحيط العاصمة".

وغالبا ما تقول إسرائيل إنها تستهدف مولون لإيران في سوريا.