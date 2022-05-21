الضفة الغربية : مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

وأضافت الوزارة، أن شابا آخر يبلغ من العمر 18 عاما "أصيب بجروح حرجة خلال عملية أمنية الجيش الإسرائيلي"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم السبت، أن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما لقي مصرعه بعد إصابته بالرصاص الحي خلال اشتباكات مسلحة في عملية أمنية نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، أن شابا آخر يبلغ من العمر 18 عاما "أصيب بجروح حرجة خلال عملية أمنية نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها"، حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وفي نفس السياق، قالت مصادر محلية في مدينة جنين إن "اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من الفلسطينية والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة من محورها الشمالي"، في حين أنه لم يصدر أي تعليق فوري من جيش الدفاع الإسرائيلي.

يشار إلى أنه أصيب 13 فلسطينيا الأسبوع الماضي خلال عملية شنتها القوات الإسرائيلية في المخيم قتل فيها أيضا جندي إسرائيلي وفلسطيني.