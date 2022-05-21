قوات الأمن الإسرائيلية تحبط محاولة تهريب حوالي 4000 رصاصة إلى شمال الضفة الغربية

وأضاف البيان: "تم العثور بعد تفتيش السيارة، على أربعة صناديق ذخيرة إسرائيلية، تحتوي على حوالي 4000 رصاصة"

أكدت وزارة الأمن الإسرائيلية في بيان ، أمس الجمعة أن "حراس سلطة المعابر، أحبطوا عملية تهريب حوالي 4000 رصاصة من عيار 5.56 ملم من إسرائيل إلى الضفة الغربية". وأكد البيان أنه "تم حجز الذخيرة وتحقق القوات الأمنية مع المشتبه بهما".

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "مواطنين إسرائيليين وصلا من منطقة وادي عارة إلى الجانب الإسرائيلي من معبر الريحان، مما أثار اشبهات حراس سلطة المعابر، " مشيرة إلى أنه " بعد تفتيش السيارة، تم العثور على أربعة صناديق ذخيرة إسرائيلية، تحتوي على حوالي 4000 رصاصة"،

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الأشهر الأخيرة وسط العمليات العدائية في إسرائيل والضفة الغربية، والتي نفذ بعضها مسلحون من منطقة جنين، والتي أودت بحياة 19 شخصًا منذ 22 مارس/آذار الماضي.

وقام الجيش الإسرائيلي بتكثيف نشاطاته في الضفة الغربية في محاولة لإخماد دوامة العنف، كما يعمل على إحباط جميع محاولات عمليات التهريب عبر جميع حدوده.

ومن جانبها تسعى السلطات الإسرائيلية إلى الحد من انتشار الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي ، والتي استخدمت لارتكاب عدد كبير من جرائم القتل في السنوات الأخيرة.