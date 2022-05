الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان الإثنين المقبل على رأس وفد رفيع المستوى

أكدت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، اليوم السبت، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزورسلطنة عمان، على رأس وفد رفيع المستوى الاثنين المقبل وذلك تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد".

وقالت الوكالة، إن "رئيسي سيتوجه الى مسقط على رأس وفداً رفيع المستوى لمواصلة دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية"، مضيفة أن "زيارة رئيسي لمسقط ستكون ليوم واحد، وسيجري خلالها مباحثات مع السلطان العماني في قصر العلم، وسيوقع عدة وثائق تعاون في مختلف المجالات".

وقال السفير الإيراني في مسقط علي نجفي، إن "الزيارة تؤكد أولوية الجيران في السياسة الخارجية الإيرانية، ومنح الأولوية للعلاقات مع عُمان في هذه السياسة"، مؤكدا في تغريدة تعقيباً على خبر زيارة رئيسي المرتقبة لـ عمان، أن "توسيع العلاقات التجارية مع عُمان يتصدر أجندة زيارة رئيسي"، حسب موقع العربي الجديد.