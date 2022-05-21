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لابيد يجري مفاوضات مع القائمة المشتركة بدون علم رئيس الوزراء نفتالي بينيت

i24news

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وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يلقي كلمة في حدث للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات إبراهيم ، في الكنيست ، في 11 أكتوبر ، 2021
Yonatan Sindel/Flash90وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يلقي كلمة في حدث للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقات إبراهيم ، في الكنيست ، في 11 أكتوبر ، 2021

المطلب الرئيسي للطيبي: تخصيص 200 مليون شيكل للطرق في البلدات العربية

على خلفية أزمة الائتلاف في الحكومة الاسرائيلية، يجري رئيس حزب "يش عتيد"، وزير الخارجية يائير لابيد، مفاوضات مكثفة مع القائمة المشتركة وعضو الكنيست أحمد الطيبي، لتمويل طرق في بلدات عربية - مقابل التعاون في الكنيست. ولم يتم تحديث رئيس الحكومة نفتالي بينيت حول المفاوضات وتفاصيلها. جاء هذا بحسب موقع "كان" الإسرائيلي.

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تدير المفاوضات نائبة المدير العام لمكتب نائب رئيس الوزراء، نعمة شولتس، التي تعمل مع وزارة النقل ووزارة المالية للموافقة على الطلب، ويطالب الطيبي بمبلغ 200 مليون شيكل للمشروع.

ورد مكتب لابيد: "تعمل الحكومة الإسرائيلية حاليا على إعادة تأهيل البنية التحتية التي تم إهمالها في جميع أنحاء البلاد. هذه هي وظيفتنا، وعلى عكس الحكومات السابقة، نقوم بتنفيذها أيضا".

وقال مكتب الطيبي في رد: "عضو الكنيست الطيبي ورؤساء السلطات رفعوا هذا المطلب في لجنة المالية. أرسل الطيبي طلبًا لوزيرة النقل ميخائيلي منذ فترة طويلة. لا علاقة لها بالائتلاف والمعارضة. كان ذلك قبل أسابيع قليلة، حتى قبل أزمة التحالف ".

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