"مقارنة بكورونا نحن نعرف هذا المرض ونعرف كيف نتعامل معه"

بعد الإبلاغ عن الحالة الأولى لمرض جدري القردة في إسرائيل، يعقد فريق علاج الأوبئة التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية الليلة (السبت) اجتماعًا عاجلًا.

وقال الدكتور أرنون شاحار، رئيس قسم المعلومات والصحة الرقمية في صندوق المرضى "مكابي": "علمنا بشبهة حالة إصابة واحدة بالجدري في إسرائيل، في حين أن هناك بالفعل عدة حالات في العالم تم اكتشافها بشكل رئيسي في دول أوروبية. ولكن، لا خوف من تفشي وباء بحجم كورونا، لكن علينا أن نتصرف بطريقة مركزة ودقيقة".

وأضاف "مقارنة بكورونا نحن نعرف هذا المرض ونعرف كيف نتعامل معه" ومثل الأمراض الفيروسية الأخرى، من المتوقع أن تحظى مثل هذه الحالات وما شابهها باهتمام الجمهور في ضوء العامين الماضيين، لكن مثل هذه الحالات كانت من قبل وستكون في المستقبل، وهذا جزء من الكفاح المستمر للعلم والصحة ".

لهذا يجب أن يفحص الطبيب الأشخاص الذين عادوا من الخارج وأصيبوا بحمى وطفح جلدي. وبالنسبة لعامة الناس، ليست هناك حاجة لتغيير العادات في هذه المرحلة ".

وصل رجل في الثلاثينيات من عمره إلى مستشفى إيخيلوف في تل ابيب، أمس مصابًا بأعراض المرض وتم نقله إلى الحجر الصحيّ. عاد الرجل من رحلة إلى أوروبا الغربية ووصل إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى مصابًا بآفات مريبة. حالته خفيفة وتم عزله للتقييم والإشراف.