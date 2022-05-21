الائتلاف الحكومي يطالب النائبة ريناوي- زعبي بالاستقالة: "نريد لهذه الحكومة أن تستمر"

ناخبو ميرتس، يريدون استمرار وجود الحكومة وان تبقى ميرتس فيها، وغيداء ملزمة بالتصرف وفقًا لأجندة الناخبين

دعا وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، عضو حزبه غيداء ريناوي زعبي إلى الاستقالة من الكنيست بعد قرارها بعدم الالتزام بالتصويت مع الائتلاف.

وقال "هناك أجندة لحزب ميرتس وهي مُنتخبة في ظل هذه الأجندة. ناخبو ميرتس، يريدون استمرار وجود الحكومة وان تبقى ميرتس فيها، وغيداء ملزمة بالتصرف وفقًا لأجندة الناخبين الذين انتخبوها. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعليها الاستقالة".

كما كتب رئيس الحزب نيتسان هوروفيتش في سياق مماثل في رسالة بالبريد الإلكتروني لمؤيدي ميرتس: ان "نظام الانتخابات في إسرائيل ليس شخصيًا، لكنه حزبيًا. إذا اختار شخص قائمة، عليها ان تعمل بشكل مشترك، ويتصرف اعضائها وفقًا لقراراتها. وقرارنا واضح: الاستمرار في الحكومة ".