اقتراح إسرائيلي بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى قطر لحضور مونديال 2022

تسمح المبادرة لآلاف المشجعين الإسرائيليين الذين ضمنوا مقاعدهم بحضور مباريات المونديال في قطر عبر رحلات مباشرة

في خطوة غير مسبوقة، تنظر السلطات الإسرائيلية والقطرية في إمكانية تسيير رحلات مباشرة إلى قطر للسماح لآلاف المشجعين الإسرائيليين، الذين ضمنوا مقاعدهم في ملاعب قطر، بحضور مباريات مونديال 2022، دون الحاجة إلى رحلات وسيطة، بحسب النشر في "يسرائيل هيوم".

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 15000 إسرائيلي فازوا في القرعة، واشتروا تذاكر لحضور المباريات في مختلف مراحل كأس العالم. من المتوقع كذلك، أن يفوز آلاف الإسرائيليين بالقرعة الإضافية التي ستقام قريبًا، وسيشتري المزيد من المشجعين التذاكر من خلال الوكلاء ومكاتب التذاكر.

ويرجح مراقبون أن يبلغ عدد الإسرائيليين الإجمالي الذين يتوقع وصولهم إلى قطر خلال مباريات كأس العالم التي ستقام في تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى كانون الأول ديسمبر من هذا العام عشرات الآلاف.

ويضيف موقع يسرائيل هيوم، أن إسرائيل لا تقيم في الواقع علاقات دبلوماسية رسمية مع قطر، وبالتالي لا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين. وهو الأمر الذي سيدفع الإسرائيليين الراغبين بحضور مباريات كأس العالم في قطر إلى التوجه أولاً إلى تركيا أو الأردن أو قبرص، ومنها إلى قطر.

وكما هو معروف، فإن الطيران الوسيط يطيل مدة الرحلة بشكل كبير، فبدلاً من اختصارها بحوالي ثلاث ساعات في رحلة مباشرة، سيتطلب المسار في هذه الحالة، 7 ساعات إلى 10 ساعات في المتوسط.

وعلمت "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل ستضع أمام السلطات القطرية اقتراحًا بتسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين خلال المونديال. وتأتي هذه المبادرة من جانب مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين الذين تربطهما على أرض الواقع، علاقات غير علنية. وترتكز المبادرة إلى حقيقة أن تسيير هكذا رحلات سيتطلب تواجدًا إسرائيليًا علنيًا في العاصمة القطرية الدوحة، ناهيك عن أهمية تأمين الاتصالات المستمرة بين المسؤولين من كلا الجانبين.