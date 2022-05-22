الحكم بالسجن 5 سنوات على خمسة من السجناء الفلسطينيين الستة الذين هربوا من سجن غلبوع

حكمت محكمة الصلح في الناصرة اليوم (الأحد)، على خمسة من ستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن غلبوع في أيلول

حكمت محكمة الصلح في الناصرة اليوم (الأحد)، على خمسة من ستة سجناء فلسطينيين فروا من سجن غلبوع في أيلول سبتمبر العام الماضي، والذين أدينوا بالفرار من السجن، بالسجن خمس سنوات، بحسب النشر في هآرتس.

السجناء الخمسة المحكوم عليهم بالاعدام هم محمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل النفيعات. وسيصدر في وقت لاحق اليوم الحكم بحق زكريا زبيدي وهو السجين رقم 6 الذي فر من السجن.

وفر الستة من السجن عبر نفق قاموا بحفره داخل الزنزانة التي كانوا محتجزين فيها، وتم القبض عليهم بعد حوالي أسبوعين. وبحسب هآرتس فإن أقصى عقوبة للهروب من الحجز بالنسبة للسجناء الذين صدر بحقهم حكم سابق بالسجن هو سبع سنوات، وهي العقوبة التي سعت النيابة إلى فرضها على السجناء الهاربين.

إلى جانب الهاربين الستة، أدين أربعة سجناء آخرين بالمساعدة والتحريض على الهرب. وطلبت النيابة الحكم عليهم بالسجن خمس سنوات. ولم تتم بعد إدانة سجين آخر يُشتبه بضلوعه بالمساعدة.