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الجيش الأردني: إحباط عملية تهريب مخدرات من سوريا ومقتل 4 من المهربين

AFP

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صورة تم التقاطها خلال جولة قام بها الجيش الأردني تظهر جنودا يقومون بدوريات على طول الحدود مع سوريا لمنع التهريب ، في 17 فبراير 2022.
Khalil MAZRAAWI / afpصورة تم التقاطها خلال جولة قام بها الجيش الأردني تظهر جنودا يقومون بدوريات على طول الحدود مع سوريا لمنع التهريب ، في 17 فبراير 2022.

مقتل أربعة مهربين وإصابة آخرين لدى محاولتهم اجتياز الحدود الأردنية من سوريا، وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات

أعلن الجيش الأردني، في بيان، الأحد عن مقتل أربعة مهربين وإصابة آخرين لدى محاولتهم اجتياز الحدود الأردنية من سوريا، وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات.

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ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن "المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".

وأوضح أن "العملية التي وقعت فجر اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

وأفيد أنه تم العثور على (637,000) حبة كبتاغون و(181) كف حشيش و(39600) حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة، أحبطت ومنذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله".

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في 27 كانون الثاني/يناير أنه أحبط عددا من محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وقتل 27 مهربًا لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سوريا إلى المملكة بإسناد من مجموعات مسلحة.

وتؤكد عمان أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن.

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