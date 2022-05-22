حماس يهدد بعدم السماح لمسيرة الأعلام الإسرائيلية بالمرور في البلدة القديمة في القدس

هنية: سنناضل ضد كل الاحتمالات ولن نسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك أو الاستكبار على أهلنا في شوارع القدس

هدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم (الأحد) بالتصعيد في حال جرت مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، قائلا إن "هناك دعوات للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم موكب للأعلام،. أقول صراحة وأحذر العدو من ارتكاب مثل هذه الجرائم: في الضفة لن يوافقوا أو يقبلوا بمرور هذا الهراء اليهودي في المسجد الأقصى"، بحسب النشر في واللا.

وجاءت أقوال هنية في إطار مرور عام على أحداث عملية "حامي الأسوار".

وأضاف هنية أن "قرارنا واضح ولن يكون هناك رجوع عنه. سنناضل ضد كل الاحتمالات ولن نسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك أو الاستكبار على أهلنا في شوارع القدس، أو الضفة الغربية أو داخل إسرائيل ".

وشدد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة على تصريحات هنية وقال "يجب ان نكون في حالة تأهب ونقوم بمهمتنا ونعلن للعالم أجمع أنه ليس لدينا سوى القدس".

وكان وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، قد أعلن الأسبوع الفائت، عن موافقته على إجراء مسيرة الأعلام التي تجوب شوارع القدس احتفالا بتوحيد المدينة. وسيدخل المحتفلون هذه السنة أيضًا، من باب العامود، في اليوم المحدد الموافق يومي السبت والأحد 28 و29 أيار الجاري، إلى البلدة القديمة للطواف في أزقتها، فرحًا وابتهاًجًا بضم شقيها الغربي والشرقي.