في نهاية اللقاء مع لابيد - عضو الكنيست ريناوي الزعبي تعود الى الائتلاف

قررت ريناوي الزعبي بالفعل عدم الاستقالة من الكنيست، ووفقًا للتقديرات، لن تعط صوتها لحل الحكومة والكنيست

بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة من الاتصالات السرية ولقاء طويل مع نائب رئيس الوزراء يائير لابيد، عادت عضو الكنيست غيداء ريناوي الزعبي من ميرتس اليوم (الأحد) من استقالتها من الائتلاف واكدت استمراريتها. بمجرد التوصل إلى الاتفاقات مع لابيد، ستصوت ريناوي الزعبي مرة أخرى مع الائتلاف، الذي يضم 60 مؤيدًا معه.

وفي ظل الضغوط الشديدة التي مورست عليها خلال عطلة نهاية الأسبوع، قررت ريناوي الزعبي بالفعل عدم الاستقالة من الكنيست، وفي وقت سابق، استضاف لابيد لقاءًا موسعًا شارك فيه، بالإضافة إلى ريناوي الزعبي، ممثلين مختلفين عن المجتمع العربي

. وحضر هذا اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الخارجية بالقدس، أيضا الوزير عيساوي فريج من ميرتس، الذي يعتبر معاونًا لعضو الكنيست ريناوي زعبي عن الحزب، ووزير المالية حمد عمار من حزب إسرائيل بيتنا. بالإضافة إلى ذلك، شارك سبعة رؤساء سلطات محلية عربية مختلفة.

وبحسب مصادر في الائتلاف المعنية بالتفاصيل، أثار رؤساء السلطات قضايا مدنية وأعربوا عن شعورهم بأن الحكومة لم تفي بوعودهم تجاه المجتمع العربي. رغم تصريح جميع رؤساء السلطات خلال الاجتماع بأنهم يحترمون الحكومة ويريدون استمرارها.