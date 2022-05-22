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تقرير: واشنطن تؤكد عدم مشاركتها في مناورات إسرائيلية تحاكي الهجوم على إيران

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طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز F-35 Lightning II أثناء حفل تخرج طياري سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة حتريم في صحراء النقب ، بالقرب من مدينة بئر السبع الجنوبية ، 24 يونيو ، 2021.
JACK GUEZ / AFPطائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز F-35 Lightning II أثناء حفل تخرج طياري سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة حتريم في صحراء النقب ، بالقرب من مدينة بئر السبع الجنوبية ، 24 يونيو ، 2021.

نفى المتحدث باسم البنتاغون روب لودويك أنّ تكون “وزارة الدفاع الأميركية تشارك في المناورة”

نفت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية، والتي زعمت أن طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي شاركت في مناورة عسكرية إسرائيلية لمحاكاة ضربة على إيران.

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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوكينو، إن ناقلة التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأمريكية أجرت "مهمة للتزود بالوقود الجاف" لا علاقة لها بالمناورة الإسرائيلية”، مؤكّداً أنه “لا يوجد مشاركة عسكريّة أميركية مباشرة في مناورة مركبات النار”، حسب ما أفادت به صحيفة ( The Drive ) الأمريكية.

وأضاف جو بوكينو،  قامت ناقلات الوقود بمحاكاة تزويد طائرتين أمريكيتين من طراز إف -15 وأربع طائرات إف -16 إسرائيلية بالوقود. مشيرا إلى أن “هذا روتين نقوم به مع الشركاء والحلفاء حتى تتعرّف القوات على بعضها البعض، وتزامنه مع المناورة الإسرائيلية محض صدفة”.

وأكد جو بوكينو: "لا يوجد تدخل عسكري أمريكي مباشر في تلك التدريبات" ، مشيرًا إلى "عربات النار".

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم البنتاغون روب لودويك أنّ تكون “وزارة الدفاع الأميركية تشارك في المناورة”، مضيفاً: “يراقب عدد قليل من أفراد القيادة المركزية الأميركية أجزاءً من المناورة”.

يذكر أن القناة الإسرائيلية "13" كانت قد كشفت أن سلاح الجو الأمريكي يشارك في التدريب العسكري للجيش الإسرائيلي الذي يحاكي هجوما واسعا في ايران. 

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